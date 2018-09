Sloviti igralec iz oporoke namerno izpustil edinca

guliver/cover images Sin Quinton je igralčev največji dosežek.

Svojčas je bil eden najbolje plačanih zvezdnikov sedme umetnosti. A ko je legendarnina začetku tega meseca za vselej zaprl oči, je od njegove nekdanje bogatije ostalo le malo. No, če pomislimo, da je na vrhuncu slave skoraj zbiral hiše in se okoli prevažal z osebnim letalom in helikopterjem, je na okoli pet milijonov dolarjev ocenjeno premoženje, ki ga je pustil za sabo, dokaj pičlo.Pa vendar več kot dovolj, da njegovi dediči s tem živijo precej udobno do konca življenja. Toda čeprav je za sabo pustil le enega sina, ki ga je igralec posvojil v zakonu z, mladeničevega imena ni v njegovi oporoki. "Namerno sem ga izpustil," je zapisal. Kar pa na pomeni, da je edinca tudi razdedinil.V življenju je storil, dosegel in doživel več kot marsikdo. Pa vendar je bil Reynolds prepričan, da je prav danes 30-letni Quinton njegov "največji dosežek. Je čudovit mlad moški. Trenutno dela kot pomočnik kamermana. Nikoli me ni prosil za pomoč v karieri, vse, kar je dosegel, je dosegel sam, zaradi sebe. Neizmerno sem ponosen nanj." Toda kljub ponosu in neizmerni očetovski ljubezni se je Burt odločil, da Quinton ne bo njegov dedič. Namesto tega je vse premoženje, ki mu je ostalo, pretočil v sklad, z oporoko, ki jo je podpisal sedem let pred smrtjo, leta 2011, pa je za upraviteljico sklada določil svojo nečakinjoČe se tej kaj zgodi, bo upravljanje prevzel pranečak, medtem ko je tretja v vrsti pranečakinjaQuinton morda ne bo upravljal sklada, je pa vseeno njegov upravičenec. "Načrtno sem ga izpustil iz oporoke, a sem poskrbel zanj do konca življenja," je zapisal. Kajti medtem ko bo Hessova sklad upravljala, bo Quinton iz njega do konca življenja dobival denar.