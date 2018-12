Iz materine sence stopila povsem gola

Z njim si upa biti resnična

Zmagovalna kombinacija, torej, zaradi katere bi se moralo ​že od prvega dne zdeti, da kraljuje svetu. A se je lepotička, nasprotno, prav zaradi lepih slavnih staršev v najstniških letih borila z nizko samopodobo, že tako izkrivljeno, da jo je ta zapeljala v začarani krog bulimije in anoreksije. »Ko sem bila stara 16, 17 in 18 let, je bila skoraj nemogoča naloga, da bi se imela rada,« zdaj priznava Zoe, ki je na prvi decembrski dan praznovala 30. rojstni dan. Ter ga ovekovečila tako, da se je kot njena mama pred 22 leti povsem gola nastavila fotografskemu objektivu za revijo Rolling Stone.Večino življenja se ji je zdelo, da živi v materini senci. »Moja mama je zelo lepa ženska in mislim, da me je to na neki način plašilo,« bila pa je tudi pod velikanskim pritiskom, da bi ji bila kos. Da bi bila tudi sama tako dih jemajoča, predvsem zaradi prepričanja, da to od nje pričakuje svet. »Mama in oče sta neznansko kul, in prav iz tega se je verjetno rodilo moje prepričanje, da jaz nisem. A to ni bilo toliko vprašanje njune slave in videza kot tega, da sem zaradi njiju videla svet in to, kakšen je v resnici. Zaradi tega sem čutila pritisk.« Ta jo je prignal v nevarno bulimijo in anoreksijo, iz njunega primeža se je izvila pred komaj petimi leti. In zdaj je dokončno stopila iz materine sence. Ponosno in samozavestno je odvrgla oblačila ter v vsej svoji lepoti zasijala z naslovnice revije.Nekaj je gotovo naredila zrelost, ki jo prinesejo leta, a vsaj delček k Zoejini novi samozavesti je verjetno doprinesel igralec, s katerim sta se zaljubila pred dobrima dvema letoma in ki je prvi, s katerim si upa biti resnična, neolepšana, tudi čudaška in muhasta. »Tako sproščujoče je, da sem ob nekom končno lahko točno taka, kot se tedaj pač počutim. Tudi najbolj čudaška verzija.« Seveda ni pomišljala niti za trenutek, ko je februarja padel na koleno in jo zaprosil, čeprav snubitev ni bila takšna, kot je želel ali načrtoval.Že pred osmimi meseci mu je obljubila, da bo njegova nevesta, a je radostno vest do sedaj zadrževala zase, za februarsko zaroko je vedela le peščica izbrancev. Pa še ti morda niso vedeli za vse podrobnosti. Kajti čeprav je imel Karl, ki je bil v Zoe zagledan, še preden mu jo je predstavil skupni prijatelj, že vse pripravljeno za romantično snubitev v Parizu, so mu skrbno skovan načrt pokvarile delovne obveznosti. Odlašati vseeno ni hotel, zato je usodno vprašanje izustil kar doma, v dnevni sobi, ko je bila Zoe oblečena v nič kaj slovesno trenirko in malce okajena. »Bila sem v trenirki, malce pijana, ko je prižgal sveče, po sobi se je razlegla glasba. Začel me je objemati, a sem čutila njegovo srce – skoraj bi mu skočilo iz prsi! Resnično me je zaskrbelo, da ni kaj narobe!« Padel je na koleno, njen (čudaški) odziv pa je bil: »Da, dragi, raztegni se, da se ti malce umiri utrip!«Kdaj bo poroka, še nista določila. Kot tudi še ni znano, kakšno slavje njune ljubezni imata v mislih. A eno je neizpodbitno – to bo dogodek in pol. Kajti čeprav zaročenca morda nista najbolj tipičen hollywoodski par, ima le malokdo toliko zvezdniških prijateljev kot Zoe. »Zna biti najbolj zvezdniška poroka vseh časov. Lenny je pripravljen ustreči vsaki hčerini muhi in jo tudi plačati. Nič ga ne bo ustavilo, da ne bi svoji edinki podaril popolne poroke,« je povedal vir.