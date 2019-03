Ima Melania dvojnico?

Drugačne obrazne oblike in nižja

Nobenih dokazov

Teorija zarote o dvojnici ameriške prve damene pojenjajo. Pravzaprav postajajo vedno glasnejše in – to moramo priznati – vedno bolj duhovite.Najbolje, da se o tem sami prepričate. Vpišite geslo #fakemelania v twitterjev iskalnik in se načudite, s kom vse so jo že primerjali. Med njimi se je že znašel tudi legendarni pevec Aerosmithovin(rojena kot).Za tiste, ki niste pri volji za samostojno pašo radovednosti, smo pripravili povzetek.Da ameriška prva dama slovenskih korenin uporablja dvojnico, ki naj bi ameriškega predsednika spremljala na dogodke, ki se jih sama ne more ali ne želi udeležiti, je prepričanih vedno več ljudi.Že nekaj dni vztrajno iščejo razlike na obrazih Melanie in domnevne dvojnice. Podrobno proučujejo fotografije predsednika in njegove žene na zadnjih dogodkih in ugotavljajo, da se ob nekaterih priložnostih obvsekakor ni pojavila prava Melania.Dvojnica naj bi po njihovi analizi imela drugačno obliko brade in zgornje ustnice. Nekateri so opazili tudi bistveno razliko v višini dvojnice, ki naj bi bila precej nižja od prave Melanie. Menda naj bi bilo to jasno vidno med obiskom žrtev tornadov v Alabami, ki jim je Trump delil podpisana Sveta pisma. Nekateri so na račun predsedniškega para zbijali šale, češ da na prireditvi ob Trumpu seveda ni bila prava Melania, saj ga je držala za roko. Melania pa moža ne mara, zato to ni mogla biti ona.Saj se spomnite posnetka:Čeprav so podobne teorije v uradu predsednika že večkrat zanikali, te vedno znova vzniknejo.Seveda tudi za tokratno teorijo ni realnih dokazov. Tiskovna predstavnica Trumpove je govorice že označila za sramotne. Če bi fotografije proučili tudi sami, bi najbrž ugotovili, da so razlike na obrazu morebitna posledica slabe fotografije ali slabo prespane noči. Melania pa je seveda nižja, ko obuje čevlje brez pet, kar pa se zgodi zelo redko, zato smo bolj navajeni fotografij, kjer je njena višina skoraj enaka kot višina njenega moža.