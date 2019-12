Igralski svet žaluje: umrl zvezdnik, ki je zaigral tudi ob Madonni

V 87. letu je po kratki bolezni umrl ameriški igralec, je sporočila njegova družina. Aiello je bil najbolj znan po vlogi v Botru 2 v režijiter po vlogi v V vročici noči, za katero je bil tudi nominiran za oskarja. Med drugim je igraločeta v glasbenem videu Papa Don't Preach.»Z globoko žalostjo sporočamo, da je ponoči zaradi posledic kratke bolezni premil Danny Aiello, ljubljeni mož, oče, dedek, igralec in glasbenik,« je sporočilo družine britanskemu BBC predala igralčeva agentka. Družina je zaprosila za spoštovanje zasebnosti v tem zanje težkem času in dodala, da bodo podrobnosti glede pogreba sporočili v prihodnje.V filmu Boter 2 je Aiello odigral manjšo vlogo gangsterja Tonyja Rosata, ki pa je postala kultna, zaradi njegove izjave: »Michael Corleone vas pozdravlja!« ki jo izreče, preden začne dušiti tekmeca svojega nadrejenega Franka Pentangela.Preboj na filmsko sceno je Aiellu sicer uspel v začetku 70. let z dramo o baseballu Bang the Drum Slowly v režiji, v kateri je igral tudi. Ob De Niru je nastopil tudi v filmu Bilo je nekoč v Ameriki Sergia Leoneja, zaigral pa je tudi v Škrlatni roži Kaira v režiji. Med njegovimi aktualnimi vlogami je tista iz filma Mala Italija režiserjaIgralski kolegi so se že poklonili njegovemu spominu na družbenih omrežjih. Igralec iz filma Popolna bojna oprema Matthew Modine je poudaril njegovo ljubečo plat, talente in modrost, igralka Mia Farrow pa je zapisala, da je bil Aiello čudovita oseba.Poleg v filmih je igralec nastopal tudi na Broadwayju, bil pa je tudi glasbenik. Izdal je več studijskih albumov, med njimi Live from Atlantic City leta 2008.