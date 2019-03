Družinaje sporočila, da je 26. februarja zaradi hude bolezni v 60. letu umrla zvezdnica latinskoameriških limonad. V sporočilu za medije so se poslovili od »sijajne igralke, vzorne mame, babice in soproge, ki je vso družino družino zasipala z ljubeznijo«.Igralka se je najbolj proslavila z vlogama v serijah La Impositora in La Patrona. Poročena je bila z igralskim kolegom, s katerim sta imela sinovainTik pred smrtjo se je Christian zaradi bolezni poslovila od igralskih kolegov in sporočila, da odhaja v pokoj.