Igralec je po šestih letih spet samski

Še lani je bil igralec prepričan, da ju z Milesom in njunima psoma čaka skupna prihodnost. FOTO: Instagram

Najbolj je morda prepoznaven kot Spock v novi generaciji filmov Zvezdne steze. FOTO: Press Release

Veljala sta za novi zvezdniški superparček, katerega vpliv presega meje bleščečega sveta mode, filma in umetnosti, v katerem sta si, zvezdnik znanstvenofantastičnih hitov Zvezdne steze: V temo in Zvezdne steze: Onkraj, ter njegov dolgoletni partner, sicer maneken in slikar, ustvarila ime. Tako je golobčka, ki sta svojo ljubezen prvič pokazala svetu leta 2013, opisala vsaj modna biblija, revija Vogue. A četudi sta morda puščala sledi, tega odslej ne bosta več počela skupaj. Po šestih skupnih letih je njuni ljubezni odklenkalo.Zacharyja je privlačil lasten spol, kar pa je skrival pred svetom, v prvi vrsti morda zaradi strahu pred zavrnitvijo in potencialnim uničujočim vplivom, ki bi ga razkritje homoseksualnosti lahko imelo na njegovo počasi cvetočo filmsko kariero. Dokler ni jeseni 2011 v medijih mračno završala vest o samomoru istospolno usmerjenega najstnika, kar je igralcu spremenilo življenje. »Njegovo življenje – ali, morda, njegova smrt – je spremenilo moje. Zaradi njega sem v hipu spoznal, da živeti življenje homoseksualca, a tega ne tudi priznati javnosti, nikakor ni dovolj, da bi lahko dodal svoje na poti k enakosti,« je tedaj glasno dejal Zachary, ki se je odkrito zavzemal za pravice istospolno usmerjenih, a svoje homoseksualnosti ni javno priznal. Vse do Jameyjeve tragične smrti, ko je z visoko dvignjeno glavo priznal, da je gej. »Svoje življenje želim živeti iskreno, dejavno in sočutno.«Po igralčevem odkritem priznanju se je vse začelo postavljati na svoje mesto. V dveh nadaljevanjih kultne filmske franšize Zvezdne steze je dobil vlogo Spocka, igra v miniseriji Ameriška grozljivka: Norišnica mu je prinesla emmyjevsko nominacijo, leta 2013 pa je v njegovo življenje vkorakal tudi postaven in precej mlajši maneken Miles, od katerem so se Quintu zmehčala kolena. In očitno so bila čustva obojestranska, saj sta se zapletla v strastno romanco, ki ju je po dveh letih ljubezni že popeljala pod skupno streho. Še več, očitno sta bila prepričana o skupni prihodnosti, saj sta se vselila v newyorško stanovanje, ki sta ga skupaj izbrala in zanj izpljunila zajetne tri milijone. Predlani so že zavele govorice o zaroki. A iz te moke očitno ni bilo kruha. Njuna nežna čustva so se očitno začela ohlajati in sta enkrat v tem letu zakorakala po ločenih poteh. A menda brez zamer in grenkobe, v prijateljskemu duhu. »Na začetku leta sta se prijateljsko razšla,« je dejal vir. Česar nekdanja golobčka nista tudi sama potrdila z besedami, a vseeno precej jasno oznanila konec ljubezni, ko se je Zachary na rdeči preprogi oskarjev in sledečih zabavah pojavil brez Milesa.