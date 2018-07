Hvaležna mami, da ju je predstavila

Kot je povedala 27-letna princesa, so jo na Moriji pritegnile njegova prijaznost, razgledanost in odločnost.

Japonska princesa, hči pokojnega princa, je zaročena z običajnim smrtnikom, zdaj pa ga je končno predstavila javnosti. Par je sedel pred medije in jim zaupal nekaj stavkov o svoji ljubezni. Ker 32-letnini plemič, se bo morala po poroki nazivu odreči tudi Ajako, kar pa je niti malo ne moti. Par se je spoznal decembra lani, poroka pa bo že 29. oktobra. Kot je povedala 27-letnica, so jo na Moriji pritegnile njegova prijaznost, razgledanost in odločnost.Predstavila ju je njena mama, za kar ji je Ajako več kot hvaležna. »Ne vem, kakšni so bili nameni moje mame, ko naju je predstavila, a ko sva skupaj preživela nekaj časa, sva se zbližala,« je dejala princesa. Morija, ki je zaposlen kot ladijski delavec, jo je zaprosil v eni od restavracij, kot je dejal, pa ga je na 27-letnici najbolj pritegnila njena pozitivna in sončna osebnost. To je že druga zaroka na japonskem dvoru v zadnjem letu in obe princesi bosta za moža vzeli običajna smrtnika. Septembra lani sta zaroko objavila princesa, najstarejša vnukinja vladarja, in njen sošolec iz univerze. Najprej sta poroko načrtovala za november, nato pa sta jo prestavila na leto 2020, češ da potrebujeta več časa za priprave.