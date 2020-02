Hrvaški filmski svet zavit v črno

Film z najboljšo kostumografijo v zgodovini hrvaške kinematografije

V soboto je v Zagrebu v 97. letu umrl hrvaški filmski režiser, scenarist in producent. Režiral je vrsto nagrajenih celovečercev, kot so Kmečki upor 1573, Banović Strahinja, Prometej z otoka Viševica, Ponedeljek ali torek, Kaja, ubil te bom in Dogodek.Mimica je bil rojen v Omišu leta 1923. Študiral je medicino v Zagrebu, po izbruhu druge svetovne vojne se je pridružil partizanskemu gibanju. Po vojni je bil eden ustanoviteljev zagrebške družbe Jadran film, bil je njen direktor. Prvi njegov film je bil V nevihti leta 1952, poroča HRT. »Vatroslav Mimica je bil izjemno občutljiv za krivico posameznika. Posameznik in ne sistem je bil vedno njegov osrednji motiv. ... Posameznik in njegove svoboščine so bile vedno v prvem planu, takšen je bil tudi v zasebnem življenju.«Mimičev najambicioznejši celovečerec je bil Kmečki upor 1573, ki je zaživel tudi kot filmska nadaljevanka. Film ob 400. obletnici kmečkega upora, v katerem so sodelovali tudi slovenski kmetje, še zmeraj velja za film z najboljšo kostumografijo v zgodovini hrvaške kinematografije.Nazadnje je leta 1981 režiral celovečerec Banović Strahinja, v katerem je nastopil tudi. Banović Strahinja je bil uspešnica, ki si jo je ogledalo približno milijon gledalcev.Mimica je prejel nagrado Vladimirja Nazorja za življenjsko delo leta 1986, leta 2001 pa tudi veliko zlato areno za prispevek k hrvaški filmski umetnosti.