Hotela je umoriti Hitlerja in zapeljati kralja

11 let se je zaradi gub skrivala pred fotografi.

Predrzna dama

Bila je odlična igralka ter pevka s karizmatičnim nastopom in nepozabnim glasom.

Usodna zapeljivka

K Hitlerju je nameravala priti gola, s strupeno lasnico.

Pred 117 leti, 27. decembra, se je rodila ena največjih filmskih zvezd vseh časov, nemška igralka, ki jo poznamo po vlogah v kultnih filmih Modri angel in Shanghai ekspres. Na svet je prijokala v Berlinu, kjer je tudi preživela otroštvo. Oče ji je umrl, ko je bila stara komaj 10 let, mama pa se je nato znova poročila z njegovim dobrim prijateljem. Drugi mož je umrl kmalu po poroki. Marlene je obiskovala zasebno šolo. Že kot majhno jo je zanimalo igranje, a ne v filmu, temveč v gledališču, obiskovala je tudi ure violine in sanjarila, da bo nekoč postala koncertna violinistka. Ko jo je navdušenje nad inštrumentom minilo, se je pretvarjala, da si je zlomila zapestje, da bi se lahko brez težav posvetila svoji drugi ljubezni, igranju. Začela je v gledališču, leta 1922 pa so se ji odprla tudi vrata v filmski svet. Na snemanju je spoznalain se leta 1924 poročila z njim. Dobila sta hčerko, ki je bila Marlenin edini otrok. Vloga v filmurežiserjaModri angel iz 1930 jo je izstrelila med zvezde in ji priskrbela sloves usodne ženske. Pozneje je igrala tudi v filmihinHkrati je vzcvetela njena glasbena kariera. Kot pevka je navduševala s posebnim globokim glasom in karizmatičnim nastopom.Marlene je bila znana kot ženska, ki brez strahu vsakomur pove, kaj si o njem misli. Tudi svojega mnenja o aktualni politiki se ni bala izreči na glas. Bila je velika nasprotnicain nacističnega režima. Med dvema turnejama je prepevala za zavezniške vojake na prvih linijah, ti pa so jo zaradi njenih nemških korenin imeli za vohunko. Če gre verjeti govoricam, je res delovala kot vohunka, a ne na nemški strani. Sicer pa je bil njen največji prispevek v boju proti nacistom dviganje morale vojakov. Hitlerja in njegovo politiko je tako sovražila, da je razmišljala celo o atentatu nanj. »Delala bi se, da ga ljubim, da sem strašno zaljubljena vanj. Slišala sem, da sem mu všeč, zagotovo bi mi verjel,« je trdila. V Hitlerjeve sobane je nameravala priti popolnoma gola, le z zastrupljeno lasnico, s katero bi ga nato pokončala.Marlene je oboževala Britance in britansko kraljevo hišo. V Londonu je leta 1936 izvedela, da se namerava kraljodpovedati svojemu položaju zaradi dvakrat ločene Američanke. Da bi to preprečila, je igralka nameravala sama zapeljati kralja in tako rešiti kraljestvo. Nazadnje ji vseeno ni uspelo. Njeno ljubezensko življenje pa je bilo ne glede na to vse prej kot dolgočasno. Imela je številne ljubimce, tako moške kot ženske, saj sta imela z možem odprt zakon. Medtem ko je skakala med rjuhe z največjimi imeni iz sveta literature, filma in glasbe, je Sieber vztrajal pri eni sami ljubimki,, s katero sta skupaj vzgajala Marlenino hčerko. Marlene je nekaj časa živela s kubansko pisateljico, ki naj bi bila pred tem ljubimka, imela pa naj bi tudi afero z, s katero sta bili do konca življenja najboljši prijateljici. Med rjuhe naj bi skočila tudi zin njegovim sinominTako kot Greta Garbo se je tudi Marlene zadnja leta izogibala fotografom. Kar 11 let se je skrivala pred njimi, da je ne bi ujeli stare in zgubane. Svojih gub se je hudo sramovala. Ko se je nazadnje pojavljala v javnosti, je kožo ravnala s pomočjo selotejpa, ki ga je prilepila za ušesi. Umrla je leta 1992, stara 90 let.