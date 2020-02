Hladnokrvno: šokirani nad zadnjo potezo Meghan in Harryja

in princsta odpustila vseh svojih 15 zaposlenih, saj zapirata svojo pisarno v Buckinghamski palači, poročajo britanski mediji, ki so to označili za najbolj jasen znak, da se par s sinomnikakor ne namerava vrniti v Veliko Britanijo.Preberite tudi:Nekdanji zvesti sodelavci vojvode in vojvodinje Susseške so zadnja žrtev njune odločitve, da zapustita kraljevo družino. Da so ostali brez dela, sta jih obvestila januarja, ko sta tudi sporočila svojo šokantno odločitev, da se bosta preselila v Severno Ameriko in si uredila življenje brez britanske kraljeve družine. Ker ne bosta več živela v Veliki Britaniji, tudi ne bosta več imela svoje ekipe v Londonu, ki sta si jo sestavila, ko sta začela živeti skupaj. Najela sta svetovalce, strokovnjake za stike z javnostjo in družbene medije, med njimi take, ki veljajo za najboljše v svojem poslu. Nekateri izmed njih bodo dobili delo pri drugih članih kraljeve družine, ostali pa si bodo morali novo zaposlitev poiskati drugje. Med njimi je tudi, dolgoletna Harryjeva koordinatorka, ki je sodelovala tudi pri pripravi njune poroke in je bila skrivnostna ženska, ki je Meghan ob prihodu v kapelo sv. Jurija podala njen poročni šopek.​Preberite tudi:Meghanina in Harryjeva ekipa je bila šokirana, ko so izvedeli za novico, pišejo britanski mediji, a dodajajo, da so pokazali še zadnje dejanje lojalnosti do para. Namesto da bi se preprosto poslovili, so zadnjih nekaj tednov neumorno delali, da bi pomagali Harryju in Meghan postaviti temelje njunega novega življenja.Manj so nad potezo para navdušeni nekateri Britanci, mediji pa so odpuščanja označili za »prelivanje krvi« ob megxitu.