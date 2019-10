Hit na TV zaslonih: nadaljevanka bo zdaj povsem drugačna

Najzahtevnejša vloga doslej, pravi Oliva Colman. FOTOGRAFIJI: Krona

Kraljico izjemno občuduje

3.

sezona Krone prihaja na Netflix novembra.

Colmanova je že bila kraljica, a tokrat je drugače, pravi.

Netflix se pripravlja ne težko pričakovano premiero tretje sezone serije Krona, ki bo prinesla, kot smo že poročali, popolnoma spremenjeno zasedbo.Večina oči pa je uperjenih v, ki bo nova kraljica, glede na izjemen uspeh in priljubljenost, ki jeupodabljala prvi dve sezoni, pa je jasno, da bodo kritiki do nove igralke neprizanesljivo strogi.In tako je tudi prav, se strinja Colmanova, ki se je v svoji bogati igralski karieri okitila že z oskarjem, zlatim globusom in bafto, a je vloga v Kroni, kot je povedala v nedavnem intervjuju, daleč najzahtevnejša od vseh, s katerimi se je spopadla do zdaj.»Kraljico pozna ves svet. Vsi vedo, kako govori, kakšen je njen glas, njen stas … Je izjemna ženska. A čeprav jo občudujem, ne bi nikoli opravljala njenega dela,« priznava Colmanova. Čeprav je že nastopila kot monarhinja, je pred njo povsem drugačna izvedba, njena predhodnica pa je za vlogo postavila zelo visoka merila, je še potarnala. Zato je med pripravami na zahtevno snemanje sklenila, da bo Claire oponašala prav v vseh pogledih, kajti njena upodobitev britanske vladarice je naravnost popolna. »Ničesar nisem naredila po svoje. Predstavljala sem si, kako bi se odločila ona, in točno tako sem naredila. Po mojem je nemogoče nalogo opraviti bolje, kakor jo je ona, sem njena največja oboževalka!« je predhodnici pošteno polaskala Colmanova in se mlajši Claire tudi zahvalila za vse spodbudne besede med predajo kraljevskih poslov.Nova sezona Krone se bo preselila v novo obdobje britanske zgodovine, mnogo bolj viharno kakor v prvih delih. Povsem drug veter bo zapihal na Downing Streetu, britanska družba se bo spopadla s številnimi spremembami in sodobnejšo družbo; hladna vojna, vzpon elite, poleti v vesolje itd.Svet bo po eni strani svobodnejši, a po drugi mnogo bolj turbulenten, vse to pa bodo gledalci spremljali skozi oči monarhinje. Kraljevski zasedbi se bodo pridružili šekot princesa Margareta,kot princ Filip,kot princ Charles,kot princesa Annein drugi.