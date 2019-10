Hči s kraljevega dvora izdala svojo pesem, pesem za Fidži

Mnogi menijo, da je podobna babici Grace Kelly. FOTO: Instagram

Hči monaškega princaje izdala pesem, s katero namerava pomagati tistim, ki trpijo zaradi posledic globalnega segrevanja.ima 28 let in z mamo, nepremičninsko agentko, živi v Kaliforniji. Ta teden je prek družabnega omrežja oznanila dobrodelni singel Fearless, ki ga je prek spleta mogoče kupiti za le 99 ameriških centov, izkupiček pa se bo stekal v njen sklad, ki namerava na Fidžiju zgraditi nekaj umetniških centrov.Producent skladbe je njen fant, nečak rockerja. »Pesem so navdihnili prebivalci Fidžija,predvsem vasi Naidi, kjer je bil lani dokončan zadnji projekt, njim je skladba tudi posvečena,« je prinčeva hči zapisala na instagramu. Na družabnem omrežju je Jazmin zelo aktivna pri ozaveščanju o svoji neprofitni organizaciji Jazminin sklad, ki si prizadeva za boljšo infrastrukturo, zdravila in šole na Fidžiju. Za Fidži in tamkajšnje prebivalce se je začela intenzivneje zanimati leta 2006 po humanitarnem obisku številnih otokov in narodov v južnem Pacifiku, mladenka je tudi goreča zagovornica gibanja Climate Strike, fotografije, ki jih objavlja na svojem profilu, kažejo, da se je udeležila več pohodov in protestov, s katerimi je s somišljeniki poskušala dvigati ozaveščanje o podnebnih spremembah.Jazmin je sicer operna pevka, na kolidžu je pela v neki skupini, potem pa se je lotila samostojne kariere. Vnukinjo hollywoodske legende, ki se je odrekla karieri in se aprila 1956 poročila z monaškim princem., bo mogoče videti v novi sezoni serije Čudovita gospa Maisel (Amazon), ki se bo začela predvajati decembra.Vsestransko nadarjena umetnica je plod počitniške romance monaškega princa in Tamare Rotolo. Njena mati je bila leta 1991,ko je omrežila Alberta, natakarica. Zdaj je, kot rečeno, agentka za nepremičnine, hčer pa je v Kaliforniji vzgajala sama. Da je res prinčeva, je potrdil test DNK. Jazmin je očeta prvič srečala šele pri enajstih letih. A srečanje nikakor ni bilo zadnje: redno se videvata, aprila sta si denimo skupaj ogledala teniški turnir, skupaj sta sedela in navijala v kraljevi loži. »Hotela sem ga spoznati in seveda da on spozna mene. Super je, da se je to zgodilo, ko se je, odtlej uživava v najinem odnosu,« je povedala pred leti. In tudi s pokojno babico se čuti povezano. »Igranje, petje in ples so moja strast. To sem začutila tudi v filmu High Society, v katerem sem igrala obin.«No, Jazmin je ena od štirih otrok zdaj 61-letnega monaškega princa in obenem najstarejša. Drugi je zdaj 11-letni, plod prinčevega skrivnega šestletnega odnosa s stevardeso; očetovstvo je priznal šele po opravljeni DNK-analizi leta 2005 in obenem povedal, da sin ni dedič monaškega prestola, da pa bo zanj vselej finančno poskrbljeno. Monaški prestolonaslednik je Alexandrov mlajši brat, štiriletni princ, deček ima sestro dvojčico princeso, njuna mati je 41-letna princesa, s katero se je Albert poročil julija 2011.