Harvey Weinstein se je pogodil

Žrtve spolnih zlorab, poniževanja in izkoriščanja v zabavniški industriji ter celo nasilnih napadov so korak bliže zadoščenju na sodišču, kajti osovražen in zdaj že iz vseh filmskih sfer izločen producent, nekoč veliko ime Hollywooda,je sklenil poravnavo v višini 22,5 milijona evrov, ki jih bo prejelo več kot 30 tožnic.Ponudba je sledila številnih civilnim tožbam, dogovor pa mora zdaj potrditi še sodišče. Žrtve, ki so pred leti, ko so uperile prst proti enemu od stebrov filmske industrije, opozorile na nedopustno ravnanje in sprožile gibanje #JazTudi, so menda zadovoljne s predlogom, čeprav ta ne vključuje priznanja Weinsteinove krivde, prav tako nekdanji filmski mogotec ne bo segel v lasten žep, temveč bodo vrtoglavi znesek poravnale zavarovalnice, ki zastopajo znameniti studio v stečajnem postopku.Večmilijonski znesek si bo razdelilo več kot 30 igralk in nekdanjih zaposlenih v podjetju The Weinstein Company, ki bodo opustile civilne tožbe, a proti 67-letnemu producentu, ki je, kot je videti, od javnega linča vse bolj krhkega zdravja, menda ga takoj po novem letu čaka tudi operacija hrbtenice, vzporedno poteka kazenski postopek, ki se bo začel januarja prihodnje leto.Obtožnica ga med drugim bremeni posilstva, Weinstein pa se je izrekel za nedolžnega. Če ga spoznajo za krivega, mu grozi dosmrtna zaporna kazen. Še pristavimo, obtoženi sojenje čaka na prostosti, saj je plačal milijonsko varščino, a so mu znesek te nedavno podvojili, potem ko se je izkazalo, da je več kot petdesetkrat posegel v napravo za spremljanje gibanja na gležnji in je nadzornike po več ur puščal v negotovosti.