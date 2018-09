Harryjevi prijatelji vojvodinje Meghan ne marajo

Lady Colin Campbell je bila zaupnica pokojne princese Diane. FOTO: Guliver/getty Images

Lady, nekdanja zaupnica in ena najtesnejših prijateljic pokojne princese, je spregovorila o težavah, s katerimi se na britanskem dvoru spopada. Mnogim, ki plemiškega življenja niso vajeni, se to zdi nekaj čudovitega in razburljivega, a tisti, ki so ga izkusili, ga raje opisujejo kot življenje v zlati kletki.se je hitro in dobro prilagodila, več težav je imela s tem Diana. »Ko prideš v kraljevo družino, je naenkrat težko prepoznati, komu lahko zaupaš in komu ne. Meghan je nekoliko lažje, saj je igralka, a zaradi težav, ki jih ima že z družinskimi člani, sploh očetom in polsestro, je toliko težje. Izgubila je veliko prijateljev iz časov pred poroko oziroma se je od njih oddaljila,« je dejala lady Campbell. In Meghan ima menda precej težav tudi s spoznavanjem novih. »Harry se je od nekdaj trudil, da bi jo vključil v svoj krog prijateljev, a zanje ima Meghan preveč liberalne poglede. Nasprotuje mnogo rečem, ki so jim blizu, denimo lovu. Javno je kritiziralain nasprotuje brexitu, zato med njegovimi prijatelji ni najbolj priljubljena, čeprav se vsi strinjajo, da je povsem prijetna,« dodaja lady Campbell., strokovnjakinja, ki proučuje življenje kraljevih, je prav tako opazila, da se Meghan po poroki navaja na bolj zasebno življenje. »Veliko časa preživi s, od starih prijateljev ostaja v stiku z, blizu sta si tudi z mamo.Ob težavah, ki jih je imela z očetom, ji je ob strani stala tudi svakinja Kate. Ve, da njej lahko zaupa, čeprav ob teh otrocih Kate nima ravno veliko časa za njene težave,« pravi Nasheva, ki je prepričana, da se bo morala Meghan precej prilagoditi, če si bo hotela ustvariti prijatelje med tistimi, ki so blizu Harryju.»Seveda je super, če imaš svoja prepričanja in jih zagovarjaš. A Meghan se bo morala navaditi, da je v Veliki Britaniji, sploh med višjimi sloji, vse precej bolj konservativno in podrejeno tradiciji. Od ameriške igralke se skorajda pričakuje, da bo nasprotovala denimo lovu, mnogo jih je vegetarijank in vegank, a za angleške plemiče je to šport. Prestižni šport, s katerim se ukvarjajo že stoletja, in ni jim ravno po volji, da jim prišlek pridiga, da je to narobe,« še pravi Emily Nash.