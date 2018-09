Grofica dekletom pila kri in se v njej kopala

Pri 11 letih se je poročila s Ferencem Nádasdyjem. FOTO: Wikimedia Commons

, madžarska grofica, ki je pri naših vzhodnih sosedih sejala strah in grozo v 16. stoletju, še danes velja za najokrutnejšo vladarico vseh časov. Elizabeth, potomka mnogih incestnih odnosov, je imela od mladih nog hude psihične motnje, predvsem ji je težave povzročalo krotenje jeze, v mladih letih je zbolela tudi za obliko epilepsije. Kljub temu je bila, menijo zgodovinarji, izjemno inteligentna in odlična učenka. A že kot otrok je bila priča usmrtitvam, ki so bile v srednjem veku pogoste. Tako so kaznovali tatove, izdajalce, roparje in druge »kriminalce«. In načini izvrševanja smrtnih kazni so bili vse prej kot humani. Roma, obsojenega izdaje, so denimo živega všili v trebuh mrtvega konja, kjer se je nato zadušil.Ko je odrasla, se je grofica začela izživljati nad podložnicami. Revna dekleta je z obljubo o zaposlitvi zvabila na dvor, a tam jih je pričakalo vse prej kot boljše življenje. Elizabeth je dekleta mučila, pretepala, mnogo jih je tudi umorila. Eni od služkinj, ki je po njenem mnenju med delom preveč govorila, je lastnoročno zašila ustnice, drugim, ki so se ji zdele preglasne, je tako dolgo raztezala usta, da so počila.Nad koliko dekleti se je okrutna vladarica izživljala, ni znano, jih je pa menda na drugi svet spravila okrog 650. V želji po večni mladosti je Madžarka menda celo pila njihovo kri, v krvi mladih devic pa naj bi se kopala. Grofica je štela komaj 11 let, ko se je poročila s 26-letnimin mu rodila tri otroke, ko je postala vdova, pa je njena obsedenost z mladostjo in videzom povsem ušla izpod nadzora. Leta 1611 je bila končno obsojena za svoja dejanja, a se ji je uspelo izogniti smrtni kazni. Namesto tega so jo zazidali v stolp njenega dvorca, pustili so ji le odprtino za zrak, skozi katero so ji prinašali tudi hrano in pijačo. Štiri leta pozneje je, stara 54 let, v ječi umrla.