Oboževalce znanega srbskega glasbenika Gorana Bregovića skrbi. V teh dneh so ga fotografi ujeli, kako se je povsem zapuščen, v pižami in spalnem plašču, sprehajal po ulici. Slišati je, da se to ni zgodilo prvič, ampak je tako vedenje menda postalo del njegovega vsakdana, poroča Blic.



Njegovi sosedje, ki so sicer izjemno redkobesedni, naj bi medijem razkrili le, da se je povsem zapustil in da mu je čisto vseeno, kakšen zapusti dom.