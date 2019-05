Glasbeniku umrla hči (22)! Tri dni pred smrtjo je objavila veselo novico

»S strtim srcem in z najglobljo bolečino vas moram vse obvestiti, da je moja najmlajša hčivčeraj umrla. Stara je bila 22 let. /.../ Z družino vas prosim, da spoštujete našo zasebnost. Hvala. Veliko ljubezni,,« se glasi srce parajoči zapis na twitterju glasbene skupine Slipknot, ki ga je v nedeljo objavil njen ustanovitelj in član, Gabriellin oče in dobitnik grammyja(z vzdevkom Clown).Vzrok njene smrti še ni znan. Se pa na spletnih omrežjih pojavljajo razna namigovanja, zlasti zato, ker je nesrečnica tri dni pred smrtjo objavila fotografijo žetona anonimnih alkoholikov, kar pomeni nagrado za vse zasvojence, ki uspešno abstinirajo. Shawn insicer imata še tri otroke.