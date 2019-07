George v težavah? Drugi naj bi zaplodil otroka

Zakon Georgea in Amal Clooney velja za enega najbolj harmoničnih in zglednih v Hollywoodu, a idilo filmskega zvezdnika in njegove žene naj bi skalilo pismo, ki ga je sivolasi šarmer prejel od nekdanjega dekleta.



George ima z britansko odvetnico dvojčka Ello in Alexandra, čeprav je dolgo trdil, da se ne bo več poročil, otrok pa da sploh ne bo imel. Najprej je klonil glede zakona, nato mu je Amal rodila še sina in hčerko. Kot se šušlja v Hollywoodu, pa naj bi George prejel anonimno pismo, v katerem neznani pošiljatelj zahteva, da opravi test očetovstva, češ da naj bi bil oče hčerke nekdanjega dekleta Stacy Keibler.



Stacy, ki je grela Georgeovo posteljo preden je spoznal Amal, razšla pa sta se leta 2013, ima petletno hčerko Avo. Uradno za očeta deklice velja Stacyjin mož Jared Probe, s katerim ima še enoletnega sina Bodhija.



Da bo zgodba še bolj pikantna, naj bi pismo bivše Georgeu prva prebrala Amal, ki pa se ni dobro odzvala na možnost, da bi bil George oče še enega otroka.Pismo naj bi Amal spravilo v jok.



George in Stacy sta se občasno videvala tudi zatem, ko sta se uradno razšla, zato ni povsem izključeno, da je on oče Ave, se šušlja v Hollywoodu.