Gangsterska ali zakonska drama, to je zdaj vprašanje

Netflix bo, če bo Ameriška filmska akademija sledila zgledu dozdajšnjih letošnjih podeljevalcev, na prihodnjih oskarjih slavil v večini najbolj laskavih kategorij: na samem vrhu se namreč izmenjujeta dve njihovi drami, Irec in Zgodba o zakonu.Gangsterska drama, ki jo je posnel mojsterin je obenem poklon igralskim veteranom, kot stain, si je prislužila priznanje narodnega združenja kritikov (National Board of Review), ki je že lani uspešno napovedalo zmagovalca na oskarjih, Zeleno knjigo. Nad Ircem so absolutno navdušeni, zgodbo so opisali kot mafijsko epopejo z ganljivo in bogato zgodbo, enim od vrhuncev filmske umetnosti.Slavil je tudiza prirejeni scenarij, odličje za režijo pa je pobralza Bilo je nekoč ... v Hollywood. Pri igralcih so slaviliza srhljivko Uncut Gems inza biografsko dramo Judy, v stranskih vlogah pa so se pokloniliza nastop v Tarantinovi uspešnici in, ki je blestela v Richard Jewell.Podelili pa so tudi nagrade gotham, kjer si je Netflix nadel še eno krono: za najboljši film so razglasili Zgodbo o zakonu v režiji, kandidati za zlate globuse, ki bodo znani prihodnji teden, so tako upravičeno na trnih.Z mnogo več sproščenosti in celo humorja pa sezono podeljevanj spremlja Sandler, eden najbolj dobičkonosnih igralcev v Hollywoodu, ki pa se po večini premiernih predstavitev spopada s poraznimi kritikami za svojo igro. Da je najbolj preplačani igralec, bentijo strokovnjaki, medtem ko je med obiskovalci kinematografov med najbolj priljubljenimi, a to je pač eden od paradoksov filmske industrije.No, po zaslugi vloge karizmatičnega newyorškega draguljarja, ki se poda v zelo tvegane posle, se mu tokrat ne gre bati zlatih malin in lahko upravičeno računa na oskarja: mnogi celo pravijo, da bi bilo povsem absurdno, če bi sijoči kipec prejel kdo drug, kajti tako popolne igre ni v letošnjem letu prikazal noben igralec. In če oskarja ne dobi? »Potem bom posnel še en tako zanič film, da jim po presneto žal,« je v svojem duhovitem slogu naznanil Sandler med pogovorom z razvpitimNominiranci za zlati globus bodo znani 9. decembra, za bafte 7. januarja, za oskarje pa 13. januarja.