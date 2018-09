Francis Underwood je dokončno pokopan

V seriji je igrala predsednikovo ženo. FOTO: Ap

52 - letna Robin je prevzela glavno vlogo.

Spaceyju se je ene tožbe že uspelo otresti.

Robin Wright je prevzela odgovornost in bo serijo pripeljala do konca. FOTO: Gulvier/cover Images

Ljudje se prepogosto pustimo zavesti in televizijski svet zamenjamo za stvarnega. A vendar se včasih realnost odslikava v iluziji televizijskega sveta. V obdobju gibanja #Metoo, ki je odziv na razkritje spolnih zlorab v zakulisju zabavne industrije, so se zgodili siloviti pretresi, saj so razkriti zvezdniki izgubili vloge v filmih in nadaljevankah. Številne produkcije so prenehale obstajati, druge so producenti spremenili. Med slednje spada megauspešna Hiša iz kart, v kateri je blestelkot predsednik Francis Underwood.Potem ko se je Spacey izkazal za spolnega nasilneža, so ga iz serije nagnali. Dolgo se je ugibalo, ali bomo dočakali novo sezono ali ne. No, na koncu so se pri Netflixu odločili nadaljevati in nedavno objavili tudi napovednik. Glavno vlogo je prevzela 52-letna, ki je igrala njegovo ženo Claire.V 25-sekundnem posnetku lahko tudi vidimo grob lika Francisa Underwooda, ki je postavljen zraven groba njegovega očeta. »To ti lahko povem, Francis, ko bodo mene pokopali, se to ne bo zgodilo na mojem dvorišču. In ko se mi bodo želeli prikloniti, bodo morali stati v vrsti.« Claire nato odide in pusti na nagrobniku šopek belih tulipanov.Napovednik je bil objavljen v torek, a je bil odhod 59-letnega Spaceyja napovedan že pred razkritjem, da bodo posneli še zadnjo sezono. Spaceyja so iz ekipe vrgli novembra, ko se je izkazalo, da je spolno nadlegoval več članov osebja. Po njegovem odhodu so Claire naredili za predsednico, a še vedno ne vemo, kako je njegov lik umrl.V sredo je odjeknila novica, da se igralcu ne bo treba zagovarjati zaradi obtožb spolne zlorabe, ki naj bi se odvijala leta 1992 v Hollywoodu. A ga še vedno čaka neki drug primer iz leta 2006. Spomnimo se, da se je Spaceyjev padec začel novembra, potem ko ga je zaradi zlorabe, ki se je odvijala leta 1986, obtožilSpacey trdi, da se tega ne spominja, a se je kljub temu javno opravičil. A to ni vse, čaka ga še šest obtožb iz časa, ko je bil umetniški vodja londonskega gledališča Old Vic Theatre med letoma 2004 to 2015.