FOTO: Zvezdnico odpeljalo 7 agentov FBI

guliver/cover images Felicity naj bi brez moževe pomoči poskrbela za najboljšo izobrazbo hčerk, kar jo lahko kupi denar. FOTO: guliver/cover images

Podkupoval nadzornike

25 milijonov je izmolzel iz bogatašev.

Igralka je poskrbela, da je njeni hčeri nekdo pomagal pri sprejemnih izpitih.

Niti veslata ne

instagram Lori in Mossimo sta bila nadvse ponosna na Olivio, ko je končala srednjo šolo. FOTO: instagram

Denar menda odpre vsa vrata. "Nekateri pridejo na želeno univerzo po lastni zaslugi, s svojimi ocenami. Drugi poznajo prave ljudi. Jaz pa ustvarim še tretjo pot. Za premožne družine ustvarim stranska vrata, da lahko njihovi otroci pridejo na faks, ki si ga želijo," je o svoji (nezakoniti) dejavnosti šepetal, ki mu je tako od leta 2011 od bogatih staršev, ki si za svoje otroke pač želijo najboljše – in si to lahko tudi privoščijo –, uspelo izmolsti okoli 25 milijonov dolarjev. Delček njegovemu rastočemu bogastvu sta dodali tudi, ki ji je vloga v seriji Razočarane gospodinje prinesla emmyja, ter, zvezdnica humoristične nanizanke Polna hiša. Ti sta le dve izmed petdeseterice, ki so jim na prste zaradi prevare in podkupovanja stopili agenti FBI.Naj si to zaslužijo ali ne, otroci bogatih so privilegirani, denar staršev jim lahko kupi celo vstop na najuglednejše ameriške univerze. Kar je Singer zorkestriral na enega izmed štirih načinov. Prvi – podkupiti nadzornike na sprejemnih izpitih, da so izbranim otrokom pustili, da jim je kdo pomagal pri reševanju testa ali pa je to opravil kar namesto njih. Drugi – podkupiti univerzitetne trenerje, s pomočjo katerih so otroci, tudi če nenadarjeni za šport, prišli na izbrano šolo kot nadarjeni športniki. Tretji – pametni, a revni otroci so na izbrana srednješolska predavanja hodili namesto bogatih otrok in v njihovem imenu prislužili ocene, nujne za vstop na prestižno univerzo. Četrti – potvarjanje vloge za vpis z lažnimi ocenami in dosežki. "Ne smemo imeti posebnega sistema za sprejem na šole za bogate. In tudi posebnega kazenskega pregona zanje ne bomo imeli," je dejal zvezni tožilec. In držal besedo.Zvezdnici Razočaranih gospodinj sta se v zakonu zrodili danes 18-letnain dve leti mlajša, za kateri je Felicity seveda želela le najboljše. A očitno ni bila prepričana, ali si to lahko sami izborita, zato je vpregla Singerjevo pomoč. Temu je v obliki dobrodelnega prispevka nakazala 15 tisočakov, Singer pa je uredil, da je Sofiji nekdo pomagal odgovarjati na vprašanja, napačna popravil, na razpolago pa je imela tudi več časa. Izplen prevare: več kot 30 odstotkov boljši rezultat kot leto prej in sprejem na želeni faks. Podoben načrt je Felicity skovala tudi za mlajšo hčerko, a si je tik pred zdajci premislila. Vseeno pa je zdaj, ko so oblasti razkrile gromozanski korupcijski škandal šolstva, pristala za zapahi. In to precej filmsko.Bilo je okoli šeste jutranje ure. Pred vrata zvezdničine hiše, ko je ta z možem in hčerkama še trdno spala, je pridrlo sedem agentov FBI s pištolami v rokah. Pobutali so po vratih. In ukazali, naj Huffmanova pride ven in se preda. Aretaciji je sledil pripor, nato pa so jo po položeni varščini četrt milijona izpustili na prostost. Morala je tudi predati svoj potni list in obljubiti, da bodo vsa njena potovanja omejena na celinsko ZDA.Huffmanova je poskušala prevarati šolski sistem brez moževe pomoči, Lori pa je delovala skupaj z možem. Plačala sta približno pol milijona, da sta njuni hčerki, 20-letnain leto mlajšaprišli na dobro univerzo. In sicer sta pod pretvezo, da sta nadarjeni športnici, postali del veslaškega moštva izbrane univerze, kjer še zdaj študirata. Čeprav niti veslata ne. A očitno zajetne podkupnine prepričajo marsikoga, da pogleda skozi prste.Varuhi zakona so seveda potrkali tudi na vrata Lori in Mossima. A če igralke tedaj ni bilo doma, saj se je zaradi snemanja mudila v Kanadi, so aretirali Mossima. Lori pa je še isti dan priletela v Los Angeles in se predala. Zvezdniški parček je moral kot poroštvo zastaviti njuno družinsko vilo, saj so jima razpisali varščino v višini debelega milijona. Podobno kot Felicity je tudi Mossimo moral oblastem predati potni list in omejiti vse nadaljnje premike po ZDA, Lori pa bo najverjetneje lahko še vedno letela v kanadski Vancouver, da konča snemanje. No, sodniku se je ta prošnja zdela precej razumna, sploh, ker se je sama predala oblastem, bo pa končno odločitev še sporočil.