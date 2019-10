FOTO: Zvezdnica nima niti za odvetnika

Brez prebite pare?

Kdaj bo zaradi obtožb nasilja morala pred sodnika, še ni določeno. Je pa že povedala, da je brez prebite pare in da si nikakor ne more privoščiti odvetnika. Sodišče ji je določilo javnega branilca, a bo vseeno morala z bančnimi izpiski, listinami o svojem imetju in drugem dokazati, ali je resnično tako obubožana, da si ne more privoščiti pravne pomoči.

Stacey in Jeffrey sta se spoznala julija lani in že čez deset dni zakorakala pred oltar.

Dobro, veliko predobro in preboleče ve, kako je biti žrtev nasilja., ki jo je med mlade igralske zvezde v 90. letih izstrelila najstniška uspešnica Nimaš pojma, je namreč temačno plat ljudi izkusila že kot deklica, ko jo je zlorabljal družinski prijatelj, tega vzorca pa se ni rešila niti pozneje. Zapletala se je zdaj v to, zdaj ono nasilno razmerje, v katerih je spoznavala različne odtenke telesne in čustvene zlorabe. A če je bila običajno v vlogi žrtve, naj bi zdaj obrnila ploščo in sama postala nasilnica, njen mož pa tarča njenega besa. No, tako pripoveduje policijski zapisnik, čeprav zvezdnica trdi, da je tudi v tem primeru ona žrtev.Igralkini prvi trije zakoni so hitro splavali po vodi, vsak je namreč trajal le približno eno leto. In očitno niti z možem številka štiri nima nič več sreče, saj sta Stacey inkomaj lani poleti zakorakala pred oltar, a je med njima po slabem letu zakonske blaženosti pošteno počilo. Tako glasno, da je na vrata njunega družinskega doma potrkala policija. Ta je zaradi obtožb domačega nasilja odvedla zmedeno igralko v lisicah, čeprav je bila Stacey tista, ki je poklicala nujno številko, trdeč, da so se proti njej zarotili mož in njegovi trije najstniški otroci iz prejšnjega razmerja.Pisala se je nedelja, že blizu osme večerne ure, ko je Dasheva v stiski zavrtela nujno številko pomoči. »Sprli smo se. Jeffreyjevo hčer sem prosila, naj se mi spravi s poti, a ni želela, rinila je vame, da sem jo odrinila, Jeffrey pa me je nato začel daviti,« je začela razlagati operaterju na drugem koncu telefonske linije in nadaljevala, da je bil celoten družinski prepir zrežiran. »Jeff in njegovi grozni otroci so se zarotili proti meni, da bi me prijela policija. Zmerjali so me s prasico, Jeffrey pa je fotografiral praske na svoji roki, ki mu jih nisem zadala jaz.«Stacey je tista, ki je klicala policijo, trdeč, da je mož do nje nasilen. A ko so predstavniki zakona, menda že v drugo tisti večer, okoli polnoči potrkali na vrata njenega doma, niso prijeli Jeffreyja, ampak so zaradi nasilja za zaprtimi vrati aretirali zvezdnico. Moža naj bi udarila in opraskala, kar naj bi zgovorno pripovedovale sledi na njegovi roki, Stacey pa ni imela skrivljenega niti enega lasu. A je obrazložila, da si je praske in modrice mož zadal sam, svoje otroke pa naj bi podučil, kaj povedati policiji. Ne nazadnje naj bi prav dobro vedel, kaj bo vžgalo, saj kot odvetnik dobro pozna zvijače in delovanje pravice in zakona. A vsemu besedičenju navkljub – seveda ni pozabila omeniti, da je bila zvezda filmskega hita Nimaš pojma ter da se je nedavno preizkusila tudi v političnih vodah – je pristala v priporu, od koder jo je naslednji dan spravil mož, ko je položil varščino 500 ameriških dolarjev. Oglasil pa se je tudi že njen menedžer, trdeč, da so mediji vse pošteno napihnili. »Šlo je za zakonski prepir, sicer oseben in nesrečen, a nikakor ne tako dramatičen, kot se o njem piše. Stacey je kot žrtev družinskega nasilja iz preteklih razmerij danes glasna in aktivna zagovornica žrtev domačega nasilja. Tovrstno zavajajoče poročanje jo je globoko prizadelo.«