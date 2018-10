Igralkaje s svojo nedavno objavo navdušila svet. 36-letna igralka, ki jo lahko gledamo v Talentih v belem kot dr. Amelio Shepherd, je namreč na družabnem omrežju objavila fotografijo svoje hčerke in pripisala sporočilo, ki je mnogim seglo do srca.​Njena hči se je rodila z downovim sindrom, in kot pravi ponosna mamica, je izražanje izjemno pomembno. »Starši nimajo 1:700 tveganja, da se jim rodi otrok z downovim sindromom, ampak imajo možnost, da se jim rodi otrok z downovim sindromom. Tako kot imajo 50-odstotno možnost, da se jim rodi fantek in 50-odstotno možnost, da se jim rodi punčka. (Z več prelepimi variacijami tudi pri tem.) Različnost je lepa. Besede so pomembne,« je jasno predala svoje sporočilo.