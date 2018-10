FOTO za 18+: Zvezdnica šova Ljubezen po domače v orgiji?!

Konec sončnih in toplih dni, oktober prinaša sneg

Zadnji septembrski teden in prehod v oktober je prinesel prijetno jesensko vreme. Jutra so bila že hladna, marsikje je že bila prva jesenska slana. Čeprav je bil september sončen in topel, kot bi šlo za podaljšek poletja, je slana letos nastopila zelo zgodaj, na izpostavljenih legah dobrih 10–14 dni prej kot običajno. Podobno je bilo leta 2016, ko smo jo po Sloveniji zabeležili v prvi