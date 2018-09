V trgovini kupila jajca, dobila pa sta piščančke

Mladi par iz Rusije je doživel presenečenje, ko so se iz jajc, ki sta jih kupila v trgovini, začeli valiti piščančki. Jajca sta pozabila na okenski polici, ko sta pred tremi tedni odšla na počitnice. Potem ko sta se Irina in Ivan vrnila na svoj dom v Moskvi, sta ugotovila, da imata nove sostanovalce. Fotografije ljubkih piščančkov sta objavila na spletu in kmalu so na njuna vrata