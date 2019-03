FOTO: Po srečanju s Pahorjem v javnosti zaskrbljujoče fotografije kraljice

Modrica na levi roki kraljice Elizabete II. FOTO: Reuters

Čeprav britanska kraljicašteje že 92 pomladi (21. aprila bo dopolnila 93 let), pa še vedno vestno in redno opravlja svoje dolžnosti. Kraljica, ki je sicer precej trdnega zdravja, je pretekli teden v Buckinghamski palači med drugim sprejela tudi slovenskega predsednikain ločeno jordanskega kraljaS srečanja dveh monarhov so v javnost prišle fotografije, zaradi katerih je v britanski javnosti završalo, podložniki pa so zaskrbljeni. Malce pozornejši opazovalci so namreč na fotografijah opazili nenavadno veliko modrico na levi roki kraljice.Na spletnih omrežjih so se pojavile številne razlage, eden izmed komentatorjev pa je skušal pomiriti situacijo in je zapisal, da je kraljica pač stara 92 let in da je lahko tudi po blagem udarcu modrica zelo velika.V Buckinghamski palači molčijo in niso pojasnili, kako je Elizabeta II. dobila grozljivo modrico.