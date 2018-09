FOTO: »To je sramota za ženske!« Je zvezdnica pokazala preveč?

Manekenka, ki je zaslovela v videospotu uspešnice Blurred Lines, je znova poskrbela za dvig prahu na instagramu. Tam redno objavlja fotografije, na katerih ponosno razkazuje svoje prsi in zadnjico. »Znaš še kaj drugega, kot to, da se slačiš za instagram?« in jo je vprašala ena izmed njenih sledilk, druga pa ji je celo zabrusila, da je »sramota za ženske.«Manekenka, ki ima sicer skoraj 20 milijonov sledilcev, je odločena, da bo še naprej objavljala provokativne fotografije, saj so po njenih besedah prav prsi in zadnjica zaslužne za njeno lagodno življenje.