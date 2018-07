FOTO: Tajči se je vrnila v domovino, a je neprepoznavna

(47), nekdanja jugoslovanska najstniška pop zvezdnica z začetka devetdesetih let, se je pretekli teden po dolgi letih iz ZDA vrnila v domovino Hrvaško ter najprej obiskala rodni Zagreb. Skupaj s sinovi(16),(14) in(11), so si ogledali znamenitosti, pevka pa je prav tako posrbela za osvežitev izgleda in odšla k frizerju.Tu je praznovala tudi 48. rojstni dan in sicer skupaj z mamo, s katero sta zapeli, poleg tega pa ji je namenila ganljiv zapis na družabnem omrežju: »Ni me le rodila, poklonila mi je življenje. Ljubila me je čisto vsak trenutek, v težkih in lepih časih, v bolečini in sreči, ob mojih padcih in uspehih. Vedno zna ujeti harmonijo in pričarati, da moja pesem zveni še bolj poživljajoče in zabavno. Hvala ti mamica.«Spomnimo, nekdaj priljubljeni pevki, Jugoslavijo je zastopala tudi na Evroviziji leta 1990, je lansko leto zaradi raka na pljučih urml soprog. To je sploh prvič, da je obiskala Hrvaško brez njega. Danes je Tajči pisateljica, pevka, ki poje predvsem duhovno glasbo, motivacijska govornica, humanitarka, voditeljica ...Se pa strinjamo s spletnimi komentatorji, da jo je danes skorajda nemogoče preoznati ...