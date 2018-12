FOTO: Spomnili se je boste iz Top modela, zdaj je umrla

, ki se je boste spomnili iz osme sezone šova Ameriški top model (America's Next Top Model), je umrla v torek stara komaj 34 let. Pred dvema mesecema so ji zdravniki diagnosticirali četrto stopnjo raka dojke. Takoj po diagnozi je začela kemoterapijo, sredi novembra pa je bila že hospitalizirana, piše spletni portal TMZ.Nekaj dni pred smrtjo je bila v nezavesti, njena družina je takrat prepovedala obiske. »Edina dobra stvar je bila, da smo ji pokazali, koliko je bila ljubljena, preden je umrla. Toliko dobrega je potegnila iz ljudi,« so dejali njeni bližnji.Zaradi velikih bolečin ni mogla delati in je izgubila zdravstveno zavarovanje, vendar je ob pomoči dobrodelnosti zbrala denar za zdravljenje. V šovu Ameriški top model se je sicer predstavila leta 2007 in osvojila šesto mesto. Po tem je bila odvisna od drog, zadnjih pet let pa naj bi bila »čista«.