FOTO: Skrivna poroka v rožnatem

8 minut je trajal uradni del ceremonije, ko sta si nato lahko rekla mož in žena.

Njuna ljubezen se je spletla v virtualnem, kibernetičnem prostoru. In po golem naključju. »Fotko njihovega glasbenega albuma sem objavila na instagramu, kar je, ne vem, kako, opazil Taylor in mi poslal sporočilce. Začela sva si pisariti, po nekaj časa spletnega prijateljevanja sva odšla na zmenek. Vse drugo pa je zgodovina,« je razkrila začetek svoje sodobne ljubezenske pravljice. »Zaljubila sva se, še preden sva se držala za roke ali se prvič poljubila.«

V ljubezni se je že opekla, saj se je njen prvi zakon zkončal precej klavrno. »A le, ker nisem našla tistega pravega. Preteklost je bila zgolj odskočna deska do tega danes. Danes sem namreč s pravo osebo. In še tisočkrat bi šla skozi vse, kar sem prestala, da bi nato našla,« je zaljubljeno žgolela, ki ji je usoda le malo pa razpadu prvega zakona leta 2015 na pot pripeljala glasbenikaTaylorja, ki jo je po dveh letih ljubezni zasnubil. Zdaj pa sta si golobčka brez fanfar, tiho in skrivnostno, obljubila ljubezen do konca dni. »Bilo je čarobno. Boemsko in nadvse romantično,« je o umirjeni poročni ceremoniji na igralkinem vrtu v Pasadeni dejal vir.Ne prej ne zdaj si ni želela tradicionalne svatbe z velikansko množico svatov, katerih oči bi bile uprte vanjo v načičkani beli poročni obleki. »Nikoli nisem bila dekle za klasične poročne obleke. Želim se malce odmakniti od te tradicije, tako z obleko kot s poroko. Le intimna poročna ceremonija s prijatelji in družino. Nič listanja poročnih revij,« je tuhtala Mandy, še letošnje poletje neodločena, kakšno obleko si želi. »Vem le, da želim biti najboljša verzija same sebe,« kar je odkrila v punčkasto rožnati barvi, v katero je bil odet ves minuli konec tedna. Cvetje, sveče, okrasje – vse je bilo nežno rožnate barve. Prav taka pa tudi njena poročna volančkasta obleka s tančico in precej boemsko-romantičnim pridihom.Zvezdničina družina in prijatelji, med temi tudiin Mandyjina prva ljubezen, danes pa tesni prijatelj, so se na njenem domu začeli zbirati v nedeljo popoldne. V pričakovanju tistega najusodnejšega dela dneva tik po sončnem zahodu, ko sta si žareča nevesta in ženin izmenjala zaobljube in prstana, se poljubila in postala mož in žena. V vsega skupaj pičlih osmih minutah. »Zdaj, ko sva poročena, se najini življenji ne bosta bistveno spremenili, saj že tako živiva skupaj. Je pa vznemirljivo, da mu zdaj lahko rečem mož!« pravi lepotica, ki si je želela še zabave, s katero bi se poklonila njuni ljubezni.In zabava je bila! Čeprav ne uradna z večerjo s sedežnim redom, ampak so povabljeni – skupaj okoli 50 – med kramljanjem in plesom hodili od ene postaje s hrano do druge. »Njun poročni sprejem je bil sproščen in zabaven. Vsi so jedli, pili, plesali.« Mandyjin popoln dan torej. Ki ga je kazila le senca večera pred poroko, ko ji je v rokah umrla ljubljena črno-bela mačka, ki jo je lepotica pred leti rešila z ulice. »Življenje ne upošteva vselej, da imaš velike načrte,« je dejala Mandy in priznala, da je bil minuli konec tedna kot vrtiljak skrajnih čustev. Od neutolažljive žalosti ob smrti mucke do ekstatične sreče, ko se je zavezala ljubljenemu. »V njem sem našla pravega. Z njim ob strani vem, da lahko premagam in prenesem vse.«