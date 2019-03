To nam pripravlja vlada: v pokoj pri 67 letih

LJUBLJANA – Na razširjenem vrhu koalicije na Brdu so v torek govorili tudi o spremembah pokojninske zakonodaje. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenije Klampfer je sporočila, da se bo za zavarovance brez 40 let pokojninske dobe upokojitvena starost po predlogu ministrstva postopoma do leta 2034 dvignila z zdajšnjih 65 let na 67. Preberite