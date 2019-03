FOTO: Po mamini smrti se je oglasila strta Karleuša

Srbska pevkapreživlja težke čase. V soboto je namreč umrla njena mama, ki se je dolgo borila s težko boleznijo. Po dveh dneh se je Jelena oglasila na instagramu, kjer je med drugim sporočila, da bo pogreb v sredo v Beogradu, žalna slovesnost pa bo isti dan potekala tudi na sedežu Radia Beograd, kjer je bila Divna več let zaposlena.Divna je bila že leta 2016 sprejeta v bolnišnico zaradi dihalnih težav in bolečin v pljučih, a pri zdravniku se je oglasila šele takrat, ko je začela izkašljevati kri. Sledile so številne preiskave.Divna je bila rojena v Sloveniji. Sodelovala je tudi v številnih resničnostnih šovih, kot so Farma, Parovi, Veliki brat in Akademija debelih.