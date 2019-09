FOTO: Plešasti princ Harry: prepoznavni oranžni kodri izginjajo

Princ Harry se je z ženo Meghan Markle in s sinom Archiejem mudil na dvodnevni turneji po Južni Afriki. Parček, ki navdušuje mnoge, je tokrat nekoliko presenetil. Predvsem Harry. Znamenitih oranžnih kodrov je namreč na glavi vse manj, o tem pa so se razpisali številni mediji.



Mnogi med njimi so se spomnili, da je na račun plešavosti znal zbadati svojega starejšega brata princa Williama. Mislite, da bo zdaj znal prenesti šale tudi na svoj račun?



Nekateri se sprašujejo, zakaj prinčevska brata plešavosti ne rešiti s katerim od posegov, ki so jima na voljo. Nekateri jima celo predlagajo, da poprimeta za strojček in enostavno vse – odrežeta.