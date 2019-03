FOTO: Plešasta in srečna: taka je danes Conchita Wurst

Evrovizijska zmagovalka iz leta 2014je na instagramu objavila fotografije, na katerih je skoraj neprepoznavna. Avstrijska modna in glasbena ikona je še vedno velika zvezda, ki je nase opozorila ne le z dobro pesmijo, temveč tudi s pojavo – z močno moško brado in žensko modno naličenostjo.Svoj novi videz je pred dnevi pokazala na Europride na Dunaju. Tam se je pojavila v večerni obleki, ki si jo je nadela na poraščene noge in prsi, medtem ko si je lase pobrila do golega. Fotografijo je objavila tudi na instagramu in ob tem zapisala, »da se še nikoli ni bolje počutila v svoji koži«.S svojim videzom je ponovno razdvojila javnost. Nekateri menijo, da je Conchita videti genialno, spet drugi se nad njenim videzom zgražajo in se sprašujejo, kam gre ta svet.Za umetniškim imenom Conchita Wurst se skriva 30-letni. Leto dni po evrovizijski zmagi je napisala knjigo, svoj glas pa je posodila animiranemu filmu Pingvini z Madagaskarja.Lani je priznala, da je že nekaj let HIV-pozitivna, k razkritju diagnoze pa je pripomogel njen nekdanji partner, ki je grozil, da jo bo razkrinkal v javnosti.