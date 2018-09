Bujna Kija. FOTO: Kija Kockar, instagram

Nova zvezdnica z balkanske estrade je sveža ločenka. Poročena je bila s pevcem, ki jo je javno prevaral v resničnostnem šovu in se zaljubil v drugo. Tudi sama je vstopila v šov in se borila zanj in za njiju, a je na koncu obupala in možu pustila prosto pot. A vsaj s polnimi žepi. Pobrala je namreč glavno nagrado resničnostnega šova, potem ko je postala slavna, pa je začela še glasbeno kariero. Njeni spoti imajo na milijone ogledov.