FOTO: Najlepšo je nosila Grace Kelly

Mnogo modnih poznavalcev obleko monaške kneginje z dolgimi čipkastimi rokavi opisuje kot mojstrovino.

Obleka Grace Kelly je po mnenju mnogih modnih poznavalcev prava mojstrovina. FOTO: Wikimedia Commons

Katina obleka je zelo podobna tisti, ki jo je nosila Grace Kelly. FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

Na razstavo so postavili poročni opravi vojvodinje Susseške in princapa tudi oblačilca, ki sta ju na poroki 19. maja nosila pažin družica. Oblačila, tudi Meghanina razkošna tiara in pet metrov dolga izvezena tančica, bodo na ogled v palači Windsor do 6. januarja.A čeprav je Meghanina poročna obleka navdušila mnogo modnih poznavalcev, se iz neznanega razloga ni znašla na seznamu 20 najlepših kraljevih poročnih oblek vseh časov, ki jo je objavila ena od britanskih modnih revij. Na prvem mestu je obleka, ki jo je davnega leta 1956 nosila, lepotica je bila pred poroko tako kot Meghan ameriška igralka, potem pa je čez noč postala monaška princesa. Mnogo modnih poznavalcev njeno obleko z dolgimi čipkastimi rokavi opisuje kot mojstrovino. Tej je bila zelo podobna druga na seznamu – obleka, ki jo je na svoj veliki dan pred dobrimi sedmimi leti dan nosila. Tudi ona se je odločila za dolge rokave iz umetelne čipke in enako je storila še luksemburška princesa, njeno poročno obleko so izbrali za tretjo najlepšo vseh časov. Na četrto mesto se je uvrstila zdajšnja britanska kraljica, ki je usodni da princudahnila leta 1947. Njena obleka je bila iz satena, šifona in svile, enako kot tiste, ki so jih nosile višje uvrščene dame, je imela tudi Elizabetina obleka dolge rokave.Za sodobnejši kroj se je, ko je leta 2011 večno zvestobo obljubila monaškemu princu, odločila. Golih ramen in oprijetega životca je očarala vse povabljene, njen mož, sin pokojne Grace Kelly, ni mogel umakniti oči z nje. Na šestem mestu je prva Neevropejka in prva nevesta, ki ni nosila bele obleke. Kot bodoča žena tibetanskega kralja jeoblekla tradicionalno tibetansko nošo, ki je zelo barvita, sestavljata pa jo obleka, imenovana kira, in kratka jakna oziroma tego. Med 20 najlepših poročnih oblek so se uvrstile še obleka nizozemske princesena sedmem mestu, sledi ji, princesa Grčije in Danske, etiopska princesaje na devetem mestu, na polovici seznama pa je pristala danska princesa