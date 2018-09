FOTO: V Kmetiji šokirali že na začetku sezone: ob tetovaži tekmovalca boste onemeli

Hrvaška komercialna televizija Nova TV, ki je v lasti družbe Slovenia Broadband v svojem resničnostnem šovu Kmetija gosti tekmovalca Srečka Vučića, ki ima na prsih velikansko tetovažo nacističnega pozdrava Sieg Heil. Na Novi TV v tetovaži ne vidijo nič spornega za oddajo, ki jo predvajajo v najbolj gledanem večernem terminu.



Vučićevo sodelovanje v eni najbolj gledanih oddaj na Hrvaškem je v državi sprožilo burno razpravo. Na širjenje sovraštva na Novi TV je opozicijska SDP konec prejšnjega tedna opozorila celo v hrvaškem parlamentu. Na Novi TV ne vidijo nič spornega, da je v osrednjem večernem terminu mogoče spremljati moškega, za katerega so hrvaški mediji poročali, da ima več nacističnih tetovaž. Časniki so objavili tudi fotografije, na kateri je videti sporno tetovažo. Časovna bomba V sporočilu za javnost je Nova TV poudarila, da je Vučić prestal vsa ustrezna testiranja ter da ni bilo nobene ovire za njegovo udeležbo. Zapisali so, da stališča in izjave kandidatov v oddaji niso stališča Nove TV. Napovedali so, da bodo iz oddaje izločili vsakega kandidata, ki se bo »neprimerno obnašal«. Sporne Vučićeve tetovaže niso označili za neprimerno obnašanje. Vučić se je v šovu med drugim predstavil kot komunikativna oseba, ki ima rada šalo na svoj račun.



Profesorica novinarske etike na zagrebški fakulteti za politične vede Gordana Vilović je ocenila, da imajo vsi resničnostni šovi »časovne bombe«, s katerimi naj bi dosegli, da se o njih več poroča, s čimer se povečuje njihova gledanost. Obenem je za hrvaški novičarski portal Net.hr dejala, da je zaradi takega trenda zgrožena. Z brzostrelko bi pobil pol vasi Vučić je na Hrvaškem znan iz dokumentarnega filma Srećko – nori veteran, v katerem je govoril o svojih psihičnih težavah, ko je zaradi sodelovanja v vojni na Hrvaškem zbolel za posttravmatskim stresom (PTSP). Med drugim je v filmu izjavil, da si včasih zaželi, da bi z brzostrelko pobil pol vasi, zadnji strel pa bi prihranil zase. Na Novi TV trdijo, da imajo poleg varnostnikov v bližini kmetije, na kateri poteka šov, tudi dežurne zdravniške ekipe, ki nadzirajo stanje in lahko posredujejo v različnih situacijah, v katerih se bodo znašli kandidati.



Nova sezona Kmetije se je začela sredi septembra. Prve oddaje so imele več kot pol milijona gledalcev ali več kot 36-odstotni delež vseh hrvaških gledalcev. Levica na Hrvaškem že dlje časa opozarja na trend rehabilitacije ustaštva, ki je sodeloval z nacističnim režimom, in relativizacijo antifašističnega boja ter antifašizma tudi na institucionalni ravni.