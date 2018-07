FOTO: Meghan vse bolj postaja podobna svakinji

REUTERS Ji stilske nasvete daje svakinja? FOTO: REUTERS

Meghan mnogi očitajo, da se je podredila kraljevim ter povsem spremenila osebnost.

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta se udeležila podelitve nagrad, s katerimi je kraljicapočastila mlade iz držav Commonwealtha, ki so s svojimi dejanji prispevali k boljšemu svetu. Med nagrajenci so bili tisti, ki se zavzemajo za enakost med spoloma, podpirajo ljudi s težavami v duševnem zdravju, skrbijo, da bi bila izobrazba dostopna vsem, in podobno.Ker je princambasador programa, se je morala dogodka udeležiti tudiin mnogi so hitro opazili, da vojvodinja postaja vse bolj podobna svakinji. Nekoč je bila namreč eden njenih zaščitnih znakov razmršena figa, a Meghan je na uradnih dogodkih že nekaj časa ni nosila. Njena tokratna pričeska je bila skorajda kopija Katinih skrbno počesanih kodrov pa tudi kostim s podpisom modne hiše Prada je bil podoben tistim, ki jih rada obleče vojvodinja Cambriška., ki skrbi, da so pričeske slavnih vedno do potankosti urejene, je njen novi videz komentiral zelo pozitivno, četudi ji mnogi očitajo, da se je podredila kraljevim ter povsem spremenila osebnost.»Nova pričeska je za njo popolna, saj ji rahli kodri, ki ji padajo na ramena, podaljšajo obraz, ta je tako videti tanjši,« je dejal Johnson, ki je pohvalil tudi spremembo Meghanine prečke, češ da ji na sredini glave pristaja bolje kot na strani, kot jo je nosila nekoč.Kritiki so se obregnili še ob njeno garderobo, ki da prav tako postaja vse bolj podobna Katini, ki obožuje pastelne barve, pri srcu sta ji predvsem svetlo rožnata in modra. »Nekoč so bile njen zaščitni znak črno-bele oprave, v katerih je bila videti samozavestna, zdaj pa na dogodke prihaja v rožnati, kar ji sploh ni podobno,« je denimo dejala ena od njenih znank. A barvna psihologinjase ne strinja:»Nežno rožnata ima na tistega, ki jo nosi, pomirjujoč vpliv, in Meghan to trenutno potrebuje, saj se mora udeleževati veliko dogodkov, dogaja se ji veliko novega.«