FOTO: Lea Michele je dahnila usodni da

Vlogo Kupida je Lei in Zandyju igral skupni prijatelj.

instagram Od samskega stanu se je z dekliščino poslovila na Havajih.

Skoraj kot družina

instagram Lea je plesala na Darrenovi poroki, on zdaj na njeni.

Skupaj načrtovala

Ljubezen ji je dolgo povzročala predvsem bolečino. Sprva ji je noro zaljubljeno srce zlomil, ko si je leta 2013 njuni ljubezni navkljub vzel življenje. Nato pa ji je, ko se je vendar pobrala in spet začela ljubiti, dal košarico, ki jepo dveh skupnih letih privoščil le brezsrčni adijo čez noč. A je lepotička očitno morala prehoditi to trnovo pot, da je lahko našla pravo ljubezen in srečo. V prijatelju, ki ji je aprila lani po le desetih mesecih romance nataknil zaročni prstan, zdaj pa jo je tudi popeljal pred oltar. »Presrečna sva, da sva poročena. Sploh ker veva, da imava pred sabo še vse življenje, da ga preživiva skupaj!« je čivknila Lea, ki je minuli konec tedna postala žena.Soigralci priljubljene glasbene serije Glee!, ki se je na malih zaslonih vrtela med letoma 2009 in 2015, niso le soigralci. Še celo le prijatelji ne. Prej že skoraj družina in potemtakem obvezno na seznamu povabljenih, ko se kateri izmed zasedbe sklene zaobljubiti boljši polovici. Tako je bila Lejina poroka minulo soboto skoraj kot vnovično srečanje igralske ekipe, saj je na zakonsko plovbo odplula ob radostnih vzklikih nekdanjih soigralcevin, medtem ko je poročni obred vodil kar oče serije Glee!. In čeprav žareča novopečena žena še ni razkrila drugih podrobnosti svojega najsrečnejšega dne, verjetno ne bi usekali mimo s trditvijo, da je vsaj en ples z novim možem odplesala ob Crissovem petju. Ne nazadnje ji je bil dolžan poročno pesem, saj je tudi ona pela na njegovi poroki sredi februarja. »Jaz bom pela na njegovi poroki, zato bolje zanj, da mi vrne na moj poročni dan!« se je pošalila Michelova, ki je minule mesece v Darrenovi družbi načrtovala tako svojo kot njegovo poroko.Vse je lažje v dvoje, tudi načrtovanje najpomembnejšega dne v življenju dekleta, je ugotovila Lea. Sama se je namreč zaročila minulo pomlad, njen nekdanji soigralec in prijatelj Criss pa je izvoljenkozasnubil le dva meseca prej. »Ko bi mi kdo pred leti, ko smo še snemali Glee!, dejal, da se bova z Darrenom skoraj hkrati zaročila in nato skupaj načrtovala poroko ...« je razpredala Lea. »Čudovito je, da nekdo ve, kaj preživljam in čutim. Super, da lahko nekoga pobaram, kaj si misli o določeni zamisli, in vprašam, kako bo to isto stvar izvedel on. Ne gre toliko za skupno načrtovanje, ampak za to, da drug drugemu pomagava z nasveti,« sploh ker je mesece pred poroko večino časa preživela z Darrenom, s katerim sta drugo polovico lanskega leta preživela na koncertni turneji LM/DC po ZDA in Evropi. Kar sta izrabila tudi za načrtovanje poročnih dni. In kot je bila Lea gostja na njegovi, tako je bil seveda tudi Darren svat na njeni ohceti.