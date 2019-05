VIDEO: Vulgarno! Vsej Evropi pokazala svoje intimne dele

Blišč in pomp letošnje Evrovizije je za nami, a to ne pomeni, da se o enem največjih glasbenih tekmovanj na svetu ne bo še nekaj dni govorilo. Med drugimi sta nase opozorili tudi letošnja in lanska predstavnica Cipra. Prvi polfinalni večer je Tamta po svojem ognjevitem nastopu domine burila duhove, saj so bili številni prepričani, da je v seksi opravi