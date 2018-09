FOTO: Kim, resno? Takšna si bila v osnovni šoli?

Resničnostna zvezdnicaje šokirala in presenetila svoje oboževalce in sledilce. Na instagramu je objavila fotografijo, ki je nastala, ko je obiskovala sedmi razred.»Resno? Niso otroci v sedmem razredu stari deset let? Zdiš se mnogo starejša. No, morda pa sem res pozabila vse iz svojega otroštva,« je komentirala ena izmed oboževalk, ki se je čudila temu, kako bila videti Kim. Nekateri so se šalili celo, da je verjetno vsaj štirikrat ponavljala razred.Njeni oboževalci nikakor ne morejo verjeti, da bi v sedmem razredu nosila visoke pete, dekolte in toliko ličil. Fotografija razkriva tudi, kako je bila Kim videti, še preden je šla pod kirurški nož lepotnih kirurgov.