FOTO: Jelena Karleuša objavila sliko lepega in bogatega moža

Srbska turbofolk pevka(40) je na facebooku objavila fotografijo svojega moža(33), ki si trenutno svoj nogometni kruh služi v kitajskem Gvangdžovu, in sledilci se kar niso mogli načuditi, kako zelo je vizualno popoln. Pevka ne objavlja pogosto fotografij svojega mlajšega soproga, zato so reakcije ob objavi toliko številnejše.»Vse estradnice lahko zavidajo takšnemu možu«, »Tvoj mož je najlepši«, »Najlepše moško bitje. Sta kot iz pravljice«, »Dober mož, krasne oči, kaj šele denarnica« so le nekateri komentarji zavistnic.Pod objavo je bilo tudi nekaj zlobnih komentarjev, češ da je Jelena z njim le zaradi denarja, toda takoj so se našli njeni zagovrniki in pobili argumente nasprotne strani. »Berem komentarje in ne morem verjeti. Saj ni neko dekle iz Zrenjanina (Tošić je rojen v Zrenjaninu, op. p.) brez talenta, ki bi postala slavna le zaradi moža. Spoznala sta se, ko še ni služil toliko. Vse sta dosegla sama,« je eden od njih.Jelena in Duško sta se poročila pred 10 leti. Zanjo je bila to druga poroka. Prvič se je poročila leta 2004 s srbskim podjetnikom, a sta se po štirih mesecih ločila. Bila je tudi zaročenka, pripadnika podzemlja, ki so ga po njenih besedah ubililjudje.