FOTO: Kardashianova pokazala mednožje, gola ga je zajahala

Po spletu so zakrožile fotografije popolnoma gole mlajše članice klana Kardashian. Na njih pozira znanemu fotografu. Fotografije naj bi mu nekdo ukradel – na eni od spletnih strani so objavljene v polni resoluciji –, manekenko pa prikazujejo golo med tekom, objemanjem debla, sedenjem na drevesu, jahanjem konja in poležavanjem na plaži.Poleg golega oprsja in zadnjice se na fotografijah vidi tudi njeno mednožje.Mnogi sicer dvomijo, da bi bile fotografije ukradene, saj da so v javnost pricurljale ravno v času, ko bo izšla nova monografija omenjenega fotografa z naslovom Angeli (Angels). V njej bo mogoče videti erotične portrete manekenk, ki so sodelovale z ameriško modno hišo Victoria‘s Secret, med katerimi je tudi Kendall Jenner.Tokratne fotografije Kardashianke, ki so se razširile po družbenih omrežij, pa niso naletele na odobravajoče kritike. Kritizirali so jo zaradi njene suhe postave, drugi pa so pod drobnogled vzeli njeno golo telo med ježo neosedlanem konju. »To je ogabno,« so zapisali.Kandall Jenner je bila leta 2017 najbolje plačani fotomodel na svetu.