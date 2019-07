FOTO: Je pevčevo ženo zapeljal oblikovalec?

Komaj lani je Eros v eter poslal novo romantično pesem Siamo (Midva sva), posvečeno prav Marici.

instagram Poročila sta se na romantični posesti, obdani z vinogradi. FOTO: instagram

instagram Imela sta deset čudovitih let. Zdaj pa je vsega konec. FOTO: instagram

guliver/getty images Pevčeva ljuba naj bi glavo izgubila zaradi oblikovalca Charleyja Vezze. FOTO: guliver/getty images

Pred komaj nekaj meseci, še celo na začetku poletja, sta dajala vtis noro zaljubljenega parčka. Držanje za roke, nenehno izmenjavanje nežnosti, zaljubljenih pogledov in strastnih poljubov. Kot da na svetu ne bi obstajal nihče drug kot le ona dva. Zato je marsikdo obstal v nejeveri, ko stain njegovakot strela z jasnega odvrgla bombo – po desetih letih ljubezni, od katere so ju pet let vezale poročne zaobljube, ter rojstvu dveh otrok je vsega konec! Menda sporazumno. Menda kljub odcveteli ljubezni ostajata prijatelja. S skupnim ciljem blagostanja svoje hčerke in sina v mislih. Čeprav je po senčnih kuloarjih govoric zdaj zavelo, da naj bi bil postavni, z dolgimi lasmi, mladostno bradico in pogledom umetnika, tisti, ki naj bi posegel med zdaj odtujena nekdanja golobčka.Že res, da med njima zeva skoraj četrtstoletna razlika, natančneje, Marica jih šteje kar 24 manj od romantičnega italijanskega pevca, s katerim sta se zaljubila leta 2009. A vendar ju nikoli ni motila. »Kdor se obeša na razliko v letih, je človek brez srca, ki ne pozna ljubezni. Marica je čudovita, daje mi oporo in ravnovesje,« je Eros ženi pel hvalospev, še letos pozimi prepričan, da je bila poroka z njo najboljša ideja, kar jih je kdaj imel. A se je očitno v le nekaj mesecih vse obrnilo na glavo. »Imela sva deset čudovitih let. Zgradila sva prelepo družino. Bilo smo neskončno srečni. Razhod je bila skupna odločitev in izbira. Še vedno ostajava prijatelja in tudi ljubezen, ki sva si jo delila, ni izginila. Globoko se spoštujeva, javnost pa prosiva za zasebnost in mir, v prvi vrsti zaradi otrok,« sta pred dnevi napovedala ločitev, ki je nihče ni pričakoval. A čeprav sta navzven delovala usklajena, sinhrona in zaljubljena, naj bi – tako je zdaj začelo šušteti – med njima tiho pokalo že precej časa, menda celo tri leta.Njuna ljubezen se je rodila leta 2009, prav tistega leta, ko je Eros podpisal ločitvene papirje in prvemu zakonu zspisal epilog. Nato sta pevec in manekenka po petih skupnih letih, ko sta spoznala, da so njuna čustva iz dneva v dan le močnejša, to potrdila še s pravljično poroko na posesti vile Sparina med vinogradi romantične pokrajine Monterotondo di Gavi.A že pičli dve leti zatem naj bi se začele kazati prve razpoke, v prvi vrsti menda zaradi nezdružljivosti njegovega ljubosumnega značaja in njenega neodvisnega duha. Precej škode naj bi njunemu odnosu zadala tudi razdalja, zaradi pevčevih delovnih obvez naj bi namreč le stežka našla kaj časa kot par. Še zadnji in najbolj uničujoči udarec naj bi njuna ljubezen doživela, ko naj bi v njeno življenje vkorakal stasiti Charley, zaradi katerega naj bi manekenka izgubila glavo. Čeprav v kakofoniji govoric, šepeta in namigovanj ni jasno, ali naj bi njena domnevna zatrapanost v drugega moškega prešla okvire nedolžnega spogledovanja ali ne. A to bo verjetno pokazal čas.