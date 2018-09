FOTO: Brutalno pretepli bivšega znane Slovenke

Oteklina mu je zaprla oko. FOTO: posnetek zaslona

Resničnostni šovi so preplavili Balkan. Toliko jih je, da jih komaj dohajamo. Mnogi so z njimi prišli do želene pozornosti, nekateri pa tudi do modric in poškodb. Včeraj smo poročali o pretepu v slovenskem šovu Bar na Planet TV, zaradi česar je ena tekmovalka morala oditi , bistveno bolj nasilno pa je bilo v srbskih Parih. Tam sta pesti dvignila, bivši fant Slovenke, in. Vse se je zgodilo tako hitro, potem ko je Mili žalil Luko, da varnostni službi ni uspelo pravočasno posredovati.Na koncu je krajšo potegnil prav Mili, ki je zaradi silovitih udarcev v obraz precej otečen.Luko pa so diskvalificirali.