FOTO: Božič lahko preživite v živo z Meghan in Harryjem

BERLIN – V nemški podružnici slovitega londonskega muzeja voščenih figur so pripravili živo razstavo, ki že navdušuje, čeprav se marsikomu zdi nekoliko nenavadna. Igralcem so namestili voščene glave slavnih ter jih postavili v praznično okrašene sobe. Tako si lahko obiskovalci predstavljajo kako so njihovi najljubši zvezdniki videti na božično jutro. Največ navdušenja sta seveda poželi podobi princa Harryja in njegove soproge vojvodinje Meghan.



Igralka, ki so ji zaupali vlogo Meghan, si je morala nadeti tudi nosečniški trebušček, na prstanec leve roke pa so ji nadeli izjemno kopijo znamenitega zaročnega prstana, ki ji ga je Harry podaril pred dobrim letom. Ustvarjalci razstave pa Sussekška, ki se v javnosti pojavljata vedno brezhibno urejena, tokrat niso oblekli v elegantne oprave, temveč v topla božična puloverja. Kljub temu je Meghanina pričeska brezhibna, Harry pa tudi v voščeni izdaji ne more brez svojega navihanega nasmeha.



In kako si njuno dnevno sobo predstavljajo ustvarjalci razstave? Manjkati seveda ne smejo veliko božično drevo, kup daril in ostale dekoracije, pod smrečico pa so postavili celo lesen gugalnik konjička, najverjetneje prvo božično darilo za njunega še nerojenega otroka, ki bo na svet prijokal predvidoma aprila.