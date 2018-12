Film Štiri poroke in pogreb dobi nadaljevanje

Uspelo jim je zbrati prvotno ekipo. FOTO: Pr

let pozneje spet med nami.

Zbrali so celotno zasedbo celovečerne uspešnice in imenitne goste.

Prihodnost je svetla za filmsko zvezdnico, saj bo nastopila v odmevnem in težko pričakovanem nadaljevanju filmske megauspešnice Štiri poroke in pogreb. No, v resnici gre za kratki film, ki je nastal za dobrodelno organizacijo Dan rdečih noskov. Oskarjevka je zelo skrivnostna, je pa odigrala nosilno vlogo. Za snemanje krajšega nadaljevanja so se verjetno odločili po izjemnem uspehu, ki ga je bilo lani na dobrodelni prireditvi deležno nadaljevanje romantične komedije Pravzaprav ljubezen.Skupni imenovalec vseh dogodkov in soustanovitelj dobrodelne organizacije je, scenarist in avtor obeh filmov. Ekipi se bo po 25 letih pridružil prvotni režiser. Prisotna je tudi zvezdniška ekipa prvotne serije:in. Pri filmu naj bi sodelovalo tudi več slavnih skritih gostov.Originalni naslov nadaljevanja je Dan rdečih noskov in poroka, snemanje pa so končali v torek. Urednica scenarijaje razkrila, da je snemanje potekalo pet dni, da je bila zasedba vrhunska, scenarij odličen, vse skupaj pa je potekalo na izjemnem prizorišču. V nadaljevanju bojda izvemo, da se Charles in Carrie, ki ju igrata Grant in MacDowell, nista poročila. Smo pa v 12 minut trajajočem kratkem filmu kljub temu na poroki, najverjetneje njune hčerke, ki jo bo igralaAlicia naj bi igrala njeno nevesto. Kot poročni pevec je nastopils skladbo Chapel of Love, ki se pojavi že v originalnem filmu leta 1994. Uradni datum premiere filma je 15. marec.