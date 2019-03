Film o očetu ogroža njeno kariero

Michaelova hči si dokumentarca še ni ogledala. FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

Govorice o zlorabah dečkov na posestvu so začele krožiti že kmalu po Jacksonovi smrti.

Boji se, da bi bili filmi že vnaprej obsojeni na propad zgolj zaradi njenega priimka.

Film o kralju popaže nekaj časa razburja gledalce po vsem svetu, saj sta se v njem odločili spregovoriti dve od njegovih domnevnih žrtevin, ki da ju je Jackson na svojem posestvu dlje spolno zlorabljal.Govorice o tem so začele krožiti že kmalu po Jacksonovi smrti, ko so mnogi – tako njegovi nekdanji zaposleni kot domnevne žrtve – trdili, da je glasbenik na svojem posestvu Neverland snemal intimna srečanja z dečki, a posnetkov nikoli niso našli in njegovi oboževalci govoricam niso verjeli.Zdaj, ko sta pred kamere stopila Robson in Safechuck, je seveda drugače in Jacksonovo početje je že obsodilo mnogo zvezdnikov z vplivnona čelu, čeprav so se našli tudi tisti, ki vsemu, kar je bilo povedano v filmu Leaving Neverland (Zapustiti Neverland), ne verjamejo. Zaradi pozornosti, ki jo je film vzbudil, in kritik na račun svojega očeta pa je zelo zaskrbljena 20-letnaMladenka se namreč trudi prodreti v svet filma in mode, zdaj pa je prepričana, da ji bo film zaprl mnoga vrata v svet šovbiznisa. »Lani je nastopila v enem filmu, ki ni bil pretirano uspešen, zdaj pa še to. Resnično se boji, da ji bodo producenti obrnili hrbet ter da bi bili lahko filmi, v katerih bi nastopila, že vnaprej obsojeni na propad zgolj zaradi njenega priimka,« je medijem povedal eden njenih prijateljev, ki je dodal, da si Paris, ki omenjenega dokumentarnega filma še ni videla, najbolj si želi igrati.