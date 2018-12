Felicity Jones je vrhovna sodnica

V svojem novem filmu je upodobila sodnico.

Odlično se je znašla v vlogi mlade Ruth.

35

-letna zvezdnica ima izjemno kariero.

Felicity se poteguje za enakopravnost.

Trenutno spadav skupino najbolj iskanih filmskih zvezdnic. Po nastopu v franšizi Vojne zvezd in Pekluse vrača na velika platna s svojo najbolj zahtevno vlogo doslej. V filmu Na osnovi spola (On the Basis of Sex) je upodobila danes 85-letno sodnicoSloviti pravnici se je uspelo uveljaviti v skrajno diskriminatornem okolju in je postala vrhovna sodnica Združenih držav Amerike. V nekem intervjuju je 35-letna igralka povedala, da je nanjo močno vplivalo gibanje #MeToo. »Neverjetno je bilo, ko smo snemali film. Bila sem prežeta z vsem, kar se je takrat dogajalo okoli gibanja #MeToo,« je povedala Felicity.»Odkrivali smo, da smo trenutno v revoluciji, da se dogajajo pomembne reči, ki jih je leta in leta zagovarjala Ruth.« MeToo je socialno gibanje proti spolnemu nadlegovanju, ki se je razvilo potem, ko so prišle na dan obtožbe proti hollywoodskemu mogulu»Ginsburghova je vedno zagovarjala stališče, da če postanejo ženske enakopravne moškim, to pomeni boljše življenje za moške. Spola morata biti enakovredna, s tem bosta tudi oba bolj srečna. Če vtikamo ljudi v te spolne stereotipe, bomo na koncu prav vsi omejeni.«Priznala je, da se je o življenju sodnice naučila prav vse, a ko jo je osebno spoznala, jo je presenetila njena človeškost. »Zelo zanimivo je bilo povezati osebo, ki sem si jo predstavljala, da je Ruth, potem ko sem o njej prebrala vse te stvari, z osebo, ki sem jo dejansko spoznala. Pri njej me je še posebno očaralo dejstvo, da se bori za vse, moške in ženske. Enakopravnost vseh ustvarja boljšo družbo, stereotipi so omejujoči.«V filmu igrata tudi ​in, pod režijo se je podpisala. Zgodba sledi Ruthini karieri in nam osvetli tudi njen zakon dveh enakovrednih partnerjev, ki ga je imela zvse do njegove smrti leta 2010. Film bo premierno predvajan 25. decembra v Združenih državah, v Evropo pa pride februarja.