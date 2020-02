Enrique in Ana zibata že tretjega

instagram Sta Lucy in Nicholas dobila bratca ali sestrico? FOTOGRAFIJI: Instagram

Stričev dolgi jezik

3 otroke imata zvezdniška zaljubljenca.

Njuno zasebno življenje ni odprta knjiga. Prej skrbno varovan osebni dnevnik, skrit in opremljen s ključavnico in ključem.insta pred dvema letoma dobila prikupna dvojčka. Postavnega pevca vsake toliko izda starševski ponos, da svetu postreže s fotko ali dvema svojih malčkov ter za malenkost odstre tančico z družinske idile. A le za malenkost, nič več.Zaradi česar se do minulega meseca, ko so paparaci ujeli Ano z že pošteno zaobljenim trebuščkom, svetu niti sanjalo ni, da je njuna ljubezen spet obrodila sad. A čeprav so fotke noseče lepotice brž obkrožile svet, jih zaljubljenca nista komentirala niti z besedo. Kot nista niti črhnila, da je njuna štručka veselja v teh dneh že privekala na svet. Njuno skrivnost je izdal pevčev starejši brat, ki mu je med intervjujem nepremišljeno zletelo iz ust, da je vnovič postal stric.Prvo nosečnost sta odlično skrivala. Vest, da bosta zibala, je namreč pricurljala šele, ko sta se že več dni spoznavala z radostmi in tegobami starševstva. Zato ni bilo pričakovati, da bosta novo pomembno novico iz zasebnega življenja obesila na veliki zvon. A se je zareklo pevčevemu bratu, ki pa je hitro spoznal, da je morda povedal več, kot bi smel. »Res je, spet sem postal stric. Moj brat ima tri otroke in je presrečen. Toda to je še skrivnost,« je povedal, zase pa zadržal, ali sta malain, ki sta lepemu zvezdniškemu parčku privekala na svet pred božičem leta 2017, dobila bratca ali sestrico.Spol novorojenčka navsezadnje niti ni pomemben, Enrique pa je že ob prihodu dvojčkov pred dvema letoma dejal, da je najpomembnejše to, da sta zdrava in vesela. »Želim biti dober oče. Kar si želim, je, da sta otroka zdrava in da mi ju uspe vzgojiti v dobra človeka.«Kdaj natančno je zaljubljenca osrečil otročiček številka tri, ni znano. A očitno jima je prešlo v navado, da si pred velikimi prazniki podarjata najdragocenejše darilo življenja. Dvojčka sta dobila malce pred božičem, tretji otrok pa ju je osrečil pred praznikom ljubezni, pred valentinovim.